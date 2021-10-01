Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın ABB'deki "sendika yetki itirazı" başvurusu - Son Dakika

Türk-İş'e bağlı, Demiryol-iş ve Güvenlik-İş sendikaları, Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın Ankara Büyükşehir Belediyesindeki (ABB) "yetki itirazı" başvurusuna tepki göstererek, itirazın işçileri mağdur edecek bir müdahale girişimi olduğunu ileri sürdü.

İki sendika tarafından yapılan ortak açıklamada, ABB'de meşru ve şeffaf bir şekilde yürüttükleri örgütlenme çalışmaları sonucunda kazandıkları yetkilere, Hak-İş konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş, Öz Taşıma İş, Öz-Güven-Sen sendikaları tarafından itiraz edildiği belirtildi.

Bu itirazların yalnız ABB işçilerinin değil, tüm işçilerin özgür ve bağımsız sendika tercih etme iradelerine yönelik haksız ve işçileri mağdur edecek bir müdahale girişimi olduğu ileri sürülen açıklamada, "ABB'de işçiler hem ekonomik hem de sosyal haklar bakımından kendilerine daha fazla kazanım sağlayacaklarını düşündükleri sendikalara yönelmişlerdir. İşçilerin hak ve çıkarları her türlü sendikal hesapların dışında tutulmalıdır. İşçilerin özgür iradeleriyle ortaya koydukları bu yönelime herkes saygı göstermelidir." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konfederasyonumuz Türk-İş, işçi hak ve çıkarlarını, sendikal özgürlükleri kurulduğundan bu yana savuna gelmiş bir işçi konfederasyonudur. Bu anlayış Türk-İş'in yetmiş yıldır sadece işçilerin gücüne dayanarak sendikacılık yapmasının temelini oluşturmaktadır. Bu anlayış nedeniyle Türkiye'nin en köklü ve en güçlü işçi örgütüdür. Son dönemde işçi konfederasyonları arasında oluşturulan 'ortak hareket etme' girişimlerini sekteye uğratabilecek haksız ve işçiye fayda sağlamayacak bu yetki itirazları hızlıca geri çekilmelidir. ABB işçilerinin sendika seçme özgürlüklerine karşı yapılan bu saygısızlığa son verilmelidir."