Türk kumaşı yarışma ile dünyaya tanıtılacak - Son Dakika

Türk kumaşı yarışma ile dünyaya tanıtılacak

31.03.2021 10:07
Türk kumaşı yarışma ile dünyaya tanıtılacak, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması"nın tanıtım...

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması"nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Yarışma, ihraç edilebilme potansiyeline sahip ürün çeşitliliğini artırmayı hedeflerken genç girişimcilere de yeni kapılar açıyor.

Dünyanın sayılı tekstil üreticilerinden biri olan Türkiye, kalite ve üretim standartlarını daha da yükseltecek yeni bir kalkınma hamlesine hazırlanıyor. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen Doku Kumaş Tasarım Yarışması, yerli üretim, yerli fikir ve yerli yetenek dayanışması sergilerken genç girişimcilere de yeni fırsatlar sunuyor.

Ünlü Moda Tasarımcısı Dilek Hanif yarışmanın koçu

Koçluğunu ünlü moda tasarımcısı olan Dilek Hanif'in üstendiği Doku Kumaş Tasarım Yarışması, tekstil sektöründe inovatif ve modern kumaş tasarımlarıyla geleceğin ürünlerine imza atmayı ve başta öğrenciler olmak üzere tüm genç girişimcilere yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor. Kumaş sektörüne yönelik ulusal/uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend

oluşturabilecek özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmayı hedefleyen yarışma, katılımcıları uzmanlarla buluşturacak bir platform oluşturmasıyla da dikkat çekiyor.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yarışmanın jüri heyetinde yer alan ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif ile Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şube Başkanı Seval Uyanık'ın katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında yarışmanın kapsamı, hedefleri ve işleyişi hakkında bilgiler paylaştı. GATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fazıl Özyaşar ve Yönetim Kurulu Üyesi İpek Teymur Külekçi'nin de katıldığı, tekstil ve kumaş sektörüne ışık tutulan toplantıda; moda dünyasında tasarım ölçeğinde yaşanan gelişmeler kamuoyuna aktarıldı ve katılımcıların sektöre ilişkin soruları yanıtlandı.

Sektörü güçlendirecek hedefler

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, tanıtım toplantısında yeni tasarımcıların ortaya çıkmasını ve yetiştirilmesini teşvik etmenin önemine de değinerek şu açıklamalarda bulundu: "Gençlerin yeteneklerinin öne çıkarılması anlamında önemli olan bu yarışmamızla ihraç edilebilme potansiyeline sahip ürün çeşitliliğini artırarak ulusal/uluslararası pazarda ülkemize ait özgün, katma değeri yüksek ve inovatif ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Güneydoğu'nun 2020'de kumaş ihracatı 816 milyon 235 bin dolar

GAİB 2020 Yılı Kumaş İhracatı 816 milyon 235 bin dolar olduğunu da ifade eden Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci "Gaziantep 2020 Yılı Kumaş İhracatı 653 milyon 924 bin dolar. Özgün ve yenilikçi tasarımlarla bu alandaki gücümüzü daha da artıracağımıza inanıyoruz. Kumaş seçimi tasarımın başarısında çok önemli bir role sahip. Moda hareketlerinin geçmişine bakıldığında bunun birçok örneğini görmek mümkün. Değişen dünya ile tüketicilerin de tasarımcıların da öncelikleri değişiyor. Bizler de bu yarışma ile önceliklere cevap verecek, yeni trendler oluşturabilecek, özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün dünyaca ünlü isimler ve stil ikonları tarafından tercih edilen Dilek Hanif markası, tüm dünyaya yayılma ve moda devleri arasında yer alma başarısı ile Türkiye adını uluslararası arenada gururla temsil etmekte. Kendisinin koçluğunun yarışmamıza büyük katkı sağlayacağına eminiz ve desteklerinden ötürü kendisine teşekkürlerinizi sunuyoruz."

Başvurular 17 Mayıs'a kadar devam ediyor

Adayların sınırlandırılmadan, esinlendikleri bir tema doğrultusunda katılabilecekleri yarışmanın başvuruları 17 Mayıs 2021 tarihine kadar dokusundasanatvar.org adresinden yapılabiliyor. Adayların inovatif değer, özgünlük, teknik yeterlilik ve ticarileşebilme kriterlerine göre değerlendirileceği yarışmanın sonuçları ekim ayında açıklanacak. Yarışma sonucunda birinciye 100.000 TL, ikinciye 50.000 TL, üçüncüye 25.000 TL ödül verilirken, ilk üçe giren yarışmacılar uygun görülmesi halinde 2 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitim görme imkanına sahip olacaklar. Yarışmada ikinci değerlendirmeyi geçen 10 finaliste ise GATHİB'in belirleyip yarışma süreci içerisinde ilan edeceği bir Tasarım Akademisi'nden "Eğitim Programı Ödülü" verilecek. - GAZİANTEP

Türk kumaşı yarışma ile dünyaya tanıtılacak
Türk kumaşı yarışma ile dünyaya tanıtılacak
Türk kumaşı yarışma ile dünyaya tanıtılacak
Türk kumaşı yarışma ile dünyaya tanıtılacak
Türk kumaşı yarışma ile dünyaya tanıtılacak

Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Türkiye, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk kumaşı yarışma ile dünyaya tanıtılacak - Son Dakika Ekonomi


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