Türk piyanist Renan Koen, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde konser verdi - Son Dakika
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Türk piyanist Renan Koen, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde konser verdi

27.04.2022 06:39
Türk piyanist Renan Koen, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde konser verdi

Türk piyanist Renan Koen, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine misafir olarak, burada konser verdi.

Türk piyanist Renan Koen, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine misafir olarak, burada konser verdi.

Türkiye Yahudi toplumunun da önde gelen isimlerinden Renan Koen, New York'taki dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall'da " Auschwitz'ten İlahiler" adlı konserinin dünya prömiyerini yaptıktan sonra Washington'a geldi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde bir konser veren Koen'e, ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal'ın ABD'de kurduğu orkestrası "New Manhattan Sinfonietta" da eşlik etti.

Holokost kurbanlarının anıldığı konserde, Ulvi Cemal Erkin ve Ali Darmar gibi Türk sanatçıların yanında Viktor Ullmann, Gideon Klein ve Josima Feldschuh gibi Holokost'ta katledilen müzisyenlerin eserleri de icra edildi.

Konsere, Washington çevresinde yaşayan Türk toplumunun yanı sıra Yahudi ve Sefarad toplumu üyeleri, Amerikan Sefarad Federasyonu Direktörü Jason Guberman, Sefarad Yahudileri Kardeşlik Vakfı Başkanı Ethan Marcus ve eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde, 2017-2018 yıllarında Gazi İşleri Bakanlığı görevini yürüten David Shulkin, ABD'li üst düzey kamu görevlileri, Washington'da diplomatik çevreler, kültür ve sanat camiasından isimler katıldı.

Konserin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Türkiye'nin Holokost sırasında Yahudilere yaptığı yardımları anımsatarak, Türk ve Yahudi toplumları arasındaki dostluğu vurguladı.

Konserin ardından misafirlere iftar ikramı yapıldı.

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Washington, Türkiye, Konser, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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