Türk Telekom'dan Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçlık seri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Telekom'dan Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçlık seri - Son Dakika

Türk Telekom'dan Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçlık seri

7 saat önce

Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son maçında Polonya temsilcisi Polski Cukier Torun'u 13 sayı farkla 100-87 mağlup etti.

Türk Telekom'dan Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçlık seri, System.String[]

Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son maçında Polonya temsilcisi Polski Cukier Torun'u 13 sayı farkla 100-87 mağlup etti. Çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan Türk Telekom, ayrıca evinde çıktığı son 6 maçın da 5'ini kazanma başarısı gösterdi.

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 13. haftasında Polonya temsilcisi Polski Cukier Torun'u ağırladı. Türk Telekom, maça hücumda etkili başladı. İlk sayılarını Muhammed Baygül'ün elinden elde eden Türk Telekom, ilk dört dakikada 9-3 öne geçti. Bu sürenin ardından özellikle Moustapha Fall'ın pota altından skor üretme başarısıyla farkı açan ev sahibi ekip 14-0'lık seri yakaladı. İlk çeyrek 30-14 temsilcimizin üstünlüğü ile geçildi.

Türk Telekom taraftarının da desteğini arkasına alarak, ikinci çeyreğe hızlı bir başlangıç yaptı. Konuk ekibin savunmadaki top kayıplarını iyi değerlendiren mavi-beyazlılar farkın kapanmasına izin vermedi. 15. dakika, 42-20 Türk Telekom üstünlüğü ile geçilirken ilk devre sonucu 57-31 olarak belirlendi.

TÜM OYUNCULARDAN SKOR KATKISI

Üçüncü çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Türk Telekom, rakibini potaya yaklaştırmadı. Hücum riboundlarında da üstün olan taraf olan ev sahibi ekip, 25. dakikaya 67-41 önde girdi. Sayılarını devam ettiren Türk Telekom üçüncü çeyreği 76-55 önde tamamladı.

Son çeyrekte oyun disiplininden kopmayan mavi-beyazlılar karşılaşmadan 100-87 galip ayrılarak, 10 galibiyetle A Grubundaki liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 4 maçından da galip ayrılırken, evinde çıktığı son 6 maçtan 5'ini kazanarak önemli bir istatistiğe imza attı.

Muhammed Baygül 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Türk Telekom'da tüm oyuncular skor katkısı yaptı. Türk Telekom 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Strazbourg ile karşılaşarak grup maçlarını tamamlayacak.

SALON: ANKARA

Hakemler: Saverio Lanzarani (İtalya), Marek Kukelcik (Slovakya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

Türk Telekom: Johnson 9, Muhammed Baygül 18, Fall 16, Wiltjer 14, Campbell 15, Polat Kaya 2, Metin Türen 5, Şafak Edge 3, Harris 6, Egemen Güven 6, Enes Taşkıran 3, Efe Beşok 3

Polski Cukier Torun: Hornsby 6, Cel 8, Wright 19, Aminu 11, Gruszecki 8, Diduszko 2, Weaver 7, Perka 7, Schenk 8, Kulig 11

1. Periyot: 30-14 (Türk Telekom lehine)

Devre: 57-31 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 76-55 (Türk Telekom lehine)

(İHA)

Türk Telekom, Polonya, Torun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 23 ile kar yağışı uyarısı yapıldı
Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:25:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Telekom'dan Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçlık seri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]