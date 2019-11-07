Son Dakika Haberleri: Türk Yelken Takımı, 2021 Yıldız Yelkenciler Ligi için ilk kampını yaptı
Son Dakika Spor Türk Yelken Takımı, 2021 Yıldız Yelkenciler Ligi için ilk kampını yaptı

Türk Yelken Takımı, 2021 Yıldız Yelkenciler Ligi için ilk kampını yaptı

7 saat önce

Türk Yelken Takımı, 2021 yılında ilki gerçekleştirilecek Yıldız Yelkenciler Ligi Uluslar Altın Kupa (SSL Nations Gold Cup) organizasyonu için ilk kampını İsviçre'nin Neuchatel Gölü'nde yaptı.

Türk Yelken Takımı, 2021 Yıldız Yelkenciler Ligi için ilk kampını yaptı, System.String[]

Türk Yelken Takımı, 2021 yılında ilki gerçekleştirilecek Yıldız Yelkenciler Ligi Uluslar Altın Kupa (SSL Nations Gold Cup) organizasyonu için ilk kampını İsviçre'nin Neuchatel Gölü'nde yaptı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yıldızlar Ligi, FIFA Dünya Kupası'nın yelken versiyonu olarak tanımlanıyor ve yarışlara dünyanın en elit yelkencileri katılacak.

Toplam 48 ülke takımının katılacağı organizasyon için Alican Kaynar, Deniz Çınar, Ecem Güzel, Kıvanç Sevinç, Oğuz Ayan, Onur Bilgen, Doğa Arıbaş ve Berkay Abay'dan oluşan Türk Yelken Takımı, 14,5 metre uzunlukta ve yüksek performansa sahip SSL47 teknesinde bir araya gelerek ilk kampını tamamladı.

Takım kaptanı Alican Kaynar, organizasyona ilişkin, "Bu organizasyon ülkemiz yelken sporu için çok önemli bir tanıtım aracı olacaktır. 2021 yılındaki bu özel organizasyonda hedeflediğimiz başarıyla Türk yelken tarihine önemli bir sayfa eklemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsviçre, Kaynar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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