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Son Dakika Güncel TÜRKAV üyeleri yemekte buluştu

TÜRKAV üyeleri yemekte buluştu

6 saat önce

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Ardahan İl Temsilciliği üyeleri yemekte buluştu.

TÜRKAV üyeleri yemekte buluştu, System.String[]

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Ardahan İl Temsilciliği üyeleri yemekte buluştu.

TÜRKAV İl Temsilcisi Çağrı Coşkun, özel bir restorantta verilen yemekte gazetecilere yaptığı açıklamada, üyelerle kaynaşmayı amaçladıklarını söyledi.

TÜRKAV'ın, milliyetçi, vatansever kamu çalışanlarının yuvası olduğunu ifade eden Coşkun, "Büyük tehlikelerden geçen, dört bir yanında kalleş tuzakların kurulduğu ülkemizin önemli bir beka sorunu yaşadığı bu dönemde, devletin asil evlatları ve Türk milliyetçilerinin göz bebeği olan vakfımız, her zaman ülkesi ve milletiyle bölünmesine asla izin vermeyeceğimiz devletimizin yanında olacaktır. Dolayısıyla bu açıdan etkinliğimiz önemli." diye konuştu.

Yemeğe, MHP Ardahan İl Başkanı Hülya Davutoğulları da katıldı.

Türkiye, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:14 Kaynak: AA
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