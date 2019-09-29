Son Dakika Haberleri: Turkcell Platinum Bosphorus Cup'a ünlüler akın etti
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Turkcell Platinum Bosphorus Cup'a ünlüler akın etti

1 saat önce

18'inci Turkcell Platinum Bosphorus Cup iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda önemli kişiyi bir araya getirdi.

Turkcell Platinum Bosphorus Cup'a ünlüler akın etti, System.String[]

18'inci Turkcell Platinum Bosphorus Cup iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda önemli kişiyi bir araya getirdi. Yarış İzleme Partisi'ne Cem Hakko, Ayşe Kucuroğlu, Maide Kurttepeli, Sinem Yıldırım, Emel Ayaydın, Zeynep Yılmaz, Ayşegül Toplusoy, Kardelen Acar ve Petek Ertüre gibi ünlü isimler katıldı.


Türkiye'nin uluslararası arenadaki en önemli ve uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup ünlü akınına uğradı. Turnuva kapsamında düzenlenen Yarış İzleme Partisi cemiyet, sanat ve iş dünyasından tanınmış birçok ismi bir araya getirdi. Aralarında Cem Hakko, Ayşe Kucuroğlu, Maide Kurttepeli, Sinem Yıldırım, Emel Ayaydın, Zeynep Yılmaz, Ayşegül Toplusoy, Kardelen Acar ve Petek Ertüre gibi önemli isimlerin olduğu konuklar, 18 yıldır yelkenin Türkiye'deki en büyük organizasyonu olan bu yarışın heyecanına tanık oldu.


Feriye Sarayı'nda düzenlenen partide, ünlü davetliler Boğaz'ın eşsiz güzelliği eşliğinde bir yandan yarışı izlerken bir yandan da keyifli atmosferin tadını çıkardı. Ünlü isimler partide en çok ilgiyi ise yarışların bu yılki teması olan 'Temiz Deniz' konseptine uygun olarak denizden çıkarılan atıklardan oluşan sergiye gösterdi. Davetliler kazanan ekibe verilecek 7 kg ağırlığındaki gümüş kupayla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ayşe Kucuroğlu, Cem Hakko, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:09 Kaynak: İHA
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