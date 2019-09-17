Türkeli'de çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
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Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:57 Kaynak: İHA
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.
İlçeye bağlı Gencek köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü arazözü müdahale etti.
Ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında 1 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.
Öte yandan soğutma çalışmalarının yapıldığı sırada yaklaşık 1 metre boyundaki yılanın yandığı belirlendi. - SİNOP
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