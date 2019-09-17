Son Dakika Haberleri: Türkeli'de çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
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Türkeli'de çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

28 dakika önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Türkeli'de çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.


İlçeye bağlı Gencek köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Yangına Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü arazözü müdahale etti.


Ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında 1 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.


Öte yandan soğutma çalışmalarının yapıldığı sırada yaklaşık 1 metre boyundaki yılanın yandığı belirlendi. - SİNOP

Türkeli, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:57 Kaynak: İHA
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