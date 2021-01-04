Türki-i basit akımının temsilcilerinden Edirneli Nazmi'nin eserleri 9 ciltlik çalışmada toplandı - Son Dakika

Trakya Üniversitesince, Türki-i basit akımının (Arapça, Farsça kelime ve terkiplere fazla yer vermeden sade bir Türkçe ile şiir yazma akımı) temsilcilerinden Edirneli Nazmi'nin eserleri 9 ciltte toplanarak yayımlandı.

Türkçe dil özelliklerini divan edebiyatında kullanan ender şairlerden Edirneli Nazmi'nin eserleri, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Üst Erdem tarafından yapılan "Edirneli Nazmi Divanı" adlı 9 ciltlik çalışmada toplandı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirneli Nazmi'nin kendine has üslubu ve şairlik kudreti ile Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Edirneli Nazmi'nin mahalli unsurlar ile Türkçe dil özelliklerini divan edebiyatında kullanan ender şairlerden olduğunu ifade eden Tabakoğlu,"Edebiyat dünyamızda iz bırakmış, Türki-i basit akımının öncüsü ve kurucusu hemşehrimiz Edirneli Nazmi, Arapça ve Farsçanın etkin olduğu divan edebiyatında, inadına Türkçe yazmıştır." dedi.

Edirne'nin yetiştirdiği münevver kimliklerden Edirneli Nazmi üzerine yazılmış geniş kapsamlı eserin Trakya Üniversitesi yayınlarından çıktığını dile getiren Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Edirneli Nazmi bunları 14. ve 15. yüzyılda yazmış. Türkçenin kullanımı açısından çok önemli. Sibel Üst Erdem hocamız Edirneli Nazmi'nin eserlerini 9 ciltte topladı. Bu esere baktığımızda hemen her satırı rahatlıkla anlayabiliriz. Bunu sevinçle görüyoruz. Günümüz Türkçesine yakın bir Türkçe kullanmış. O dönemde Türkçenin önemini anlatmış ve Türkçenin gelişmesi için fişek atmış birisi. Bu eseri edebiyat dünyamıza kazandırdığımız için üniversite olarak mutluyuz. Edirneli Nazmi'yi saygı ve rahmetle anıyoruz."