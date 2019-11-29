Son Dakika Haberleri: Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019'u değerlendirdi
Son Dakika Spor Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019'u değerlendirdi - Son Dakika Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019'u değerlendirdi

6 saat önce

Federasyondan yapılan açıklamaya göre toplantıda, 2019 yılı değerlendirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019'u değerlendirdi, System.String[]

Federasyondan yapılan açıklamaya göre toplantıda, 2019 yılı değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, gelecek yılın netleşen çalışma planı üzerinde de fikir alışverişinde bulunuldu.


İzmir'de yapımı tamamlanan ve kısa bir süre sonra açılışı gerçekleştirilecek TAF-Turkcell Yüksek Performans Merkezi'nin planlaması ve çalıştırılması hakkında da katılımcılardan görüşler alındı.


Toplantıya, federasyon başkanı Fatih Çintimar'ın yanı sıra başkan yardımcıları Yasin Taş, Muzaffer Karadeniz, Ali Aksu, üyeler Ali Bican Türk, Adil Çalışkan, İlhan Hatipoğlu, Cemal Ulakçı, İsmail Bayazıt, İsmail Kargulu ve genel sekreter

İzmir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:36 
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