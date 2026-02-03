''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama - Son Dakika
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama

03.02.2026 17:02
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye'de her yıl 10 binden fazla çocuğun kaybolduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, TÜİK verilerinin çarpıtıldığını ve kayıp–bulunamayan çocuklara dair resmi bir istatistik bulunmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan " Türkiye'de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"TÜİK VERİLERİ ÇARPITILIYOR"

DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilerin bağlamından koparılarak kamuoyuna servis edildiği belirtildi. Açıklamada, TÜİK istatistiklerinin yalnızca haklarında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkin olduğu vurgulandı. Bu verilerde, iddia edildiği gibi yüksek oranlarda kayıp vakalarının söz konusu olmadığı ifade edildi.

RESMİ İSTATİSTİK YOK

Açıklamada ayrıca, kamu kurumları tarafından "kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı" başlığı altında yayımlanmış herhangi bir resmi istatistiğin bulunmadığına dikkat çekildi.

DAHA ÖNCE DE YALANLANMIŞTI

DMM, söz konusu iddiaların 2024 yılında da açık ve net biçimde yalanlandığını hatırlatarak, buna rağmen aynı içeriklerin kasıtlı şekilde yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiğini bildirdi.

KAMUOYUNA UYARI

Açıklamanın sonunda kamuoyuna çağrıda bulunularak, dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesinin önemle rica edildiği ifade edildi.

İşte yapılan o açıklama;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    bir çok ülkede istatistik var bizde neden yayınlanmıyor bu istatistik ? 7 0 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    yalanlamak yerine doğrusu ne? onu paylaşın. 4 0 Yanıtla
  • caps lock caps lock:
    Resmi istatistik neden yok ? 2 0 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Bunlar yalanlıyorsa doğrudur 2 0 Yanıtla
  • erbilek06 erbilek06:
    Bize ne lazım bize yapılanların hesabını soracak yöneticiler lazım bize başka bir şey lazım değil kim olursa olsun yapılan herşeyin hesabını soracak üstüne üstüne gidecek yöneticiler lazım. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
