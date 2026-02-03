\'\'Türkiye\'de 100 bine yakın çocuk kayboldu\'\' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan " Türkiye'de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"TÜİK VERİLERİ ÇARPITILIYOR"

DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilerin bağlamından koparılarak kamuoyuna servis edildiği belirtildi. Açıklamada, TÜİK istatistiklerinin yalnızca haklarında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkin olduğu vurgulandı. Bu verilerde, iddia edildiği gibi yüksek oranlarda kayıp vakalarının söz konusu olmadığı ifade edildi.

RESMİ İSTATİSTİK YOK

Açıklamada ayrıca, kamu kurumları tarafından "kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı" başlığı altında yayımlanmış herhangi bir resmi istatistiğin bulunmadığına dikkat çekildi.

DAHA ÖNCE DE YALANLANMIŞTI

DMM, söz konusu iddiaların 2024 yılında da açık ve net biçimde yalanlandığını hatırlatarak, buna rağmen aynı içeriklerin kasıtlı şekilde yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiğini bildirdi.

KAMUOYUNA UYARI

Açıklamanın sonunda kamuoyuna çağrıda bulunularak, dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesinin önemle rica edildiği ifade edildi.

İşte yapılan o açıklama;