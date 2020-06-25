Türkiye'den Belarus'a gelenler 14 günlük karantinadan muaf tutulacak - Son Dakika

Böylece söz konu ülkelerden Belarus'a gelenler için 14 günlük karantinada bulunma zorunluğu ortadan kalkıyor.

Aralarında Türkiye, ABD, İngiltere ve Kazakistan 'ın da yer aldığı 14 ülke listeye eklendi.

Belarus Belta haber ajansının Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ülkeye girişte karantina uygulamasından muaf tutulacak ülkeler listesi yenilendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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