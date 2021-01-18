Türkiye'den Yunan Başpiskopos İeronimos'un İslam'ı hedef alan sözlerine sert tepki: Şiddetle kınıyoruz - Son Dakika

Yunan Başpiskopos İeronimos, katıldığı bir televizyon programında İslam dini ve Müslümanlar için haddini aşan ifadeler kullandı. İeronimos, "İslam'ın bir din olmadığını" ve "Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğunu" söyledi. İeronimos'un İslam'ı hedef alan skandal sözlerine Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Avrupa'da artan ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığının müsebbibi de esasen bu tür habis fikirlerdir" ifadelerine yer verildi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un bir televizyon kanalına verdiği mülakatta sarf ettiği, İslam dinine ilişkin haddini bilmez ifadelerini şiddetle kınıyoruz.

Yüce dinimiz İslam, farklı din ve medeniyetlerin bir arada yaşamasını temin eden bir hoşgörü anlayışını ve merhameti temel alan bir barış dinidir.

Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu küresel salgın koşullarında, herkesin karşılıklı saygı ve hoşgörü ortamının geliştirilmesi yönünde çaba harcaması gerekirken kutsal dinimize dil uzatılması esef vericidir.

"İSLAMOFOBİ'NİN ULAŞTIĞI KORKUTUCU SEVİYEYİ DE GÖSTERMEKTEDİR"

Barışa hizmet etmesi gereken din adamlarının bu tür mesnetsiz ifadelerle toplumlara nifak tohumları ekmeleri ibret vericidir. Başpiskopos'un toplumu İslam'a karşı düşmanlık ve şiddete sevk etmekte olan bu kışkırtıcı ifadeleri, aynı zamanda İslamofobi'nin ulaştığı korkutucu seviyeyi de göstermektedir.

Avrupa'da artan ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığının müsebbibi de esasen bu tür habis fikirlerdir. İstikşafi görüşmelerin ön hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde böyle bir açıklamanın yapılmış olması da ayrıca manidardır ve süreci baltalamaya yönelik talihsiz bir adım mahiyetindedir."