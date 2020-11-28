Türkiye Diyanet Vakfı İdlib'de okul açtı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı İdlib'de okul açtı
28.11.2020 10:03
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde 1100 öğrencinin eğitim göreceği ilkokulun açılışını yaptı.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde 1100 öğrencinin eğitim göreceği ilkokulun açılışını yaptı.
TDV'nin Malezyalı Mapım Malaysia Wakaf kurumunun desteğiyle İdlib'in Türkiye sınırındaki Deyr Hasan bölgesinde açtığı Ammar Bin Yasir İlkokulu'nda, Esed rejimi ve destekçilerinin zorla yerinden ettiği sivillerin sığındığı kamplarda yaşayan 1100 çocuk eğitim görecek.
Açılışta çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.
TDV, 2019'da da İdlib'in Kah köyünde yaklaşık 500 öğrencinin eğitim gördüğü 2. Abdülhamid Han İlkokulu'nu hizmete açmıştı.
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