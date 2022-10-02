Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığına getirilen Bedir görevine başladı

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanlığına getirilen Prof. Dr. Mürteza Bedir, düzenlenen törenle görevine başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre törene, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski Diyanet İşleri başkanlarından Tayyar Altıkulaç, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, dekanlar ve akademisyenler ile İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un da aralarında bulunduğu davetliler katıldı.

Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada, görevi devreden eski İSAM Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük'e teşekkürlerini iletti.

İSAM'ın, tüm İslam dünyası için çok önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"İlahiyatçı olup da İslam Araştırmaları Merkezinden istifade etmeyen kimsenin olduğunu zannetmiyorum. Sadece ilahiyatçılar değil, sosyal bilimler alanında herkesin en çok istifade ettiği yer burasıdır. Buraya hizmet etmek büyük bir lütuftur. O lütfa nail olan pek çok hocamız oldu şimdiye kadar. Allah onların hepsinden razı olsun. Başlangıçtan günümüze kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Gerek başkan olarak gerek başkan yardımcısı olarak çalışan buradaki tüm hocalarımız sadaka-i cariye olarak belki de yanlarında götürecekleri en büyük sevabın bu müesseseye, bu ilim merkezine vermiş oldukları emek ve yapmış oldukları katkının olacağını düşünüyorum. İnşallah kitabımız açıldığında emeği geçen herkes o sadaka-i cariyeyi amel defterinde görür."

İSAM'sız ilahiyat fakültelerinin, sosyal bilimlerin, tarih ve hukukun düşünülemeyeceğini söyleyen Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunda bir dönem çok büyük katkılar sağlayan, İstanbul İlahiyat Fakültesinin dekanlığını yapan Bedir'den önemli hizmetler beklediklerinin altını çizdi.

Mürteza Bedir de bu önemli göreve uygun görülmesi dolayısıyla Erbaş'a teşekkür ederek, "Bu görevi bana teklif ettiğinizde onur duydum. İSAM Başkanlığı benim için bir şereftir. İSAM, benim hayatımda da Türkiye'nin ilmi hayatında da buradaki herkesin ilmi hayatında da çok özel, istisnai bir yere sahip." ifadelerini kullandı.