Son Dakika Haberleri: Türkiye İncirlik Üssü'nü kapatabilir mi?
Son Dakika Dünya Türkiye İncirlik Üssü'nü kapatabilir mi?

Türkiye İncirlik Üssü'nü kapatabilir mi?

1 saat önce

Peki, gerçekten Türkiye İncirlik Üssü’nün kapatabilir mi? Bunun olası sonuçları ne olur?

Türkiye İncirlik Üssü'nü kapatabilir mi?, System.String[]

S-400 Hava Savunma Sistemine ait tüm parçaların Türkiye'ye sevkiyatı ile gerekli eğitimlerin bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Beklendiği üzere ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkardı.


Yaptırımların dışında Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması ve İncirlik'teki ABD'ye ait nükleer bombaların çekilmesi zaman zaman gündeme taşınıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, İncirlik, Türkiye, S 400, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:13 
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