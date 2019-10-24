Türkiye İncirlik Üssü'nü kapatabilir mi?
1 saat önce
Peki, gerçekten Türkiye İncirlik Üssü’nün kapatabilir mi? Bunun olası sonuçları ne olur?
S-400 Hava Savunma Sistemine ait tüm parçaların Türkiye'ye sevkiyatı ile gerekli eğitimlerin bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Beklendiği üzere ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkardı.
Yaptırımların dışında Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması ve İncirlik'teki ABD'ye ait nükleer bombaların çekilmesi zaman zaman gündeme taşınıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:13
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