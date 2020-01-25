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Türkiye İşitme Engelliler Grekoromen Güreş Şampiyonası devam ediyor
6 saat önce
Afyonkarahisar Tınaztepe Spor Salonu'nda düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda gençler müsabakaları yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:39 Kaynak: DHA
Afyonkarahisar Tınaztepe Spor Salonu'nda düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda gençler müsabakaları yapıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
19 ilden 40 kulübün katılımı ile düzenlenen şampiyona, bugün yıldızlar kategorisinde yapılacak müsabakalar ile devam edecek. Şampiyona yarın büyükler kategorisinde yapılacak maçlar sonucunda sona erecek.
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