Türkiye İşitme Engelliler Grekoromen Güreş Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye İşitme Engelliler Grekoromen Güreş Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika Spor

Türkiye İşitme Engelliler Grekoromen Güreş Şampiyonası devam ediyor

6 saat önce

Afyonkarahisar Tınaztepe Spor Salonu'nda düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda gençler müsabakaları yapıldı.

Türkiye İşitme Engelliler Grekoromen Güreş Şampiyonası devam ediyor, System.String[]

Afyonkarahisar Tınaztepe Spor Salonu'nda düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda gençler müsabakaları yapıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

19 ilden 40 kulübün katılımı ile düzenlenen şampiyona, bugün yıldızlar kategorisinde yapılacak müsabakalar ile devam edecek. Şampiyona yarın büyükler kategorisinde yapılacak maçlar sonucunda sona erecek.


Tınaztepe, Türkiye, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:39 Kaynak: DHA
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