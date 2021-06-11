Türkiye-İtalya

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile