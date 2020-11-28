Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Kayseri Basketbol: 107 Canik Belediyesi: 54

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 10. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Canik Belediyesi'ni 107-54 mağlup etti.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Erşan Kartal, Serdar Saraç, Batuhan Söylemezoğlu
Bellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay Aladağ xx 9, Harrigan xxx 19, Jacqueline Ann Gemelos xx 13, Esra Ural Topuz xx 14, Desiree Harris xxx 20, Gülse Uğur xx 10, Kalani Chanel Brown xxx 22
Canik Belediyesi: Stephanie Zenora Madden xxx 26, Nazli Çalışkan xx 12, Zeynep Sude Kara x 2, Fatma Dilara Azakli x 4, Elif Korkut x 2 Neslihan Demir xx 8
Periyotlar: 1. periyot: 23-15 (Bellona Kayseri lehine) 2. periyot: 24-16 (Bellona Kayseri lehine) 3. periyot: 28-10 (Bellona Kayseri lehine) 4.Periyot: 32-13 (Bellona Kayseri lehine)
Devre: 47-31 (Bellona Kayseri lehine) - KAYSERİ
- Kaynak: İHA
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