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Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı

02.07.2021 16:44

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 listesinde zirve el değiştirdi. Geride kalan yıl 105.8 milyar TL'lik net satış rakamına ulaşan EPİAŞ, Türkiye'nin en büyüğü olurken, Tüpraş ise ikinci sıraya yerleşti.

Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye'nin 2008 yılından bu yana birlikte gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği 'Fortune 500 Türkiye-2020 Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Fortune 500 Türkiye-2020 listesinde yer alan şirketlerin net satışları bir önceki yıla göre yüzde 6,3 oranında artarak 1 trilyon 939 milyar TL'ye yükseldi.

ZİRVE DEĞİŞTİ

Bu yıl 14'üncüsü açıklanan, finansal kurumlar ve holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye-2020 listesinde en önemli değişim zirvede yaşandı. Enerji Piyasaları İşletmesi A.Ş (EPİAŞ), uzun yıllardır Fortune 500 Türkiye'nin bir numarası olan TÜPRAŞ'ı geçerek, zirvenin yeni sahibi oldu. 2020 yılında net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 20,3 artırarak 105.8 milyar liraya çıkaran EPİAŞ, açık ara Fortune Türkiye 500 sıralamasının birincisi oldu. EPİAŞ'ın Fortune 500'de yer alan şirketlerin toplam net satış gelirlerinden aldığı pay ise yüzde 5,5 oldu. Net satış gelirleri itibariyle zirveye çıkan EPİAŞ, 78.5 milyon TL Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK) ile kâr sıralamasında listede ancak 316'ıncı sırada yer alabildi.

TÜPRAŞ İKİNCİLİĞE GERİLEDİ

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ve talepte meydana gelen azalışın sonucu üretimdeki daralmanın etkisiyle 2020 yılında bir önceki yıla göre net satış gelirleri yüzde 29,4 oranında düşerek 63.2 milyar lira olan TÜPRAŞ, Fortune 500 Türkiye-2020 listesinde ikinciliğe geriledi.

BİM ÜÇÜNCÜ, FORD DÖRDÜNCÜ

2020 yılında net satış gelirini bir önceki yıla göre yüzde 38 artırarak 55.5 milyar liraya çıkaran BİM, Türkiye'nin en büyük 3'üncü şirketi olmayı başardı. 2020 yılında bir önceki yıla göre yüksek oranlı büyümenin yaşandığı otomotiv sektörünün önde gelen şirketlerinden Ford Otomotiv, bir önceki yıla göre net satış gelirlerini yüzde 26,1 oranında artışla 49.5 milyar TL'ye çıkararak Fortune 500 Türkiye listesinde 4'üncülüğe yükseldi.

THY BEŞİNCİ SIRADA

Pandemi nedeniyle küresel anlamda yaşanan seyahat kısıtlamalarından olumsuz etkilenen Türk Hava Yolları'nın, 2020 yılında net satış gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 38,2 oranında düştü. 46.5 milyar net satış geliri ile Türk Hava Yolları, Fortune 500 Türkiye-2020 sıralamasında, bir önceki yıla göre iki basamak düşerek 5'inciliğe geriledi.

PETROL OFİSİ ALTINCI OLDU

Net satış gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 18,6 düşüşle 43.7 milyar TL'ye gerileyen Petrol Ofisi de iki basamak düşerek Fortune 500 Türkiye-2020 listesine 6'ıncı sıradan girdi. Ahlatçı Kuyumculuk, listeye 41.5 milyar TL net satış geliriyle 7'inci sırada, Arçelik, 40.9 milyar TL ile 8'inci sırada girerken, bir önceki yıl 5'inci sırada olan Opet ise 38.6 milyar TL net satış geliriyle listeye 9'uncu sırada girdi.

Net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 16,7 artırarak 32 milyar liraya çıkaran Erdemir ise Fortune 500 Türkiye-2020 listesine, 10'uncu sırada girmeyi başardı.

Fortune 500 Türkiye sıralamasında yer alan ilk 10 şirket, 517.2 milyar TL net satış geliri ile toplam satışların yüzde 26,7'sini gerçekleştirdi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Türk Lirası, Türkiye, Petrol, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı - Son Dakika Ekonomi


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