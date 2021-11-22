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Türkiye'nin en yüksek rakımlı gözlem istasyonu, Doğu Anadolu Gözlemevinde kuruldu - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek rakımlı gözlem istasyonu, Doğu Anadolu Gözlemevinde kuruldu

22.11.2021 14:42
Türkiye'nin en yüksek rakımlı gözlem istasyonu, Doğu Anadolu Gözlemevinde kuruldu

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı ile Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı ile Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti. Ziyarette gündem, Doğu Anadolu Gözlemevine Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen ve 3148 metre ile Türkiye'nin en yüksek rakımlı istasyonu olma özelliğini taşıyan Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) oldu.

"İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIMIZ İLE İLETİŞİM KÖPRÜSÜNÜ GÜÇLENDİRDİK"

İki kurum arasında yapılan ortak projeler ile hayata geçirilen iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere gerçekleşen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin en büyük çıktıları arasında yer alan paydaşlarla olan ilişkileri güçlendirme vizyonuna yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerin oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı. İç ve dış paydaşlarla iletişim köprüsünün giderek güçlendiğine dikkat çeken Çomaklı, yapılan iş birlikleri ve çeşitli projeler kapsamında atılan adımların geri dönüşlerini elde edilen başarılı sonuçlarla aldıklarını söyledi.

"Yakın zamanda gelecek olan 4 metre çapındaki mercek ile önemli bir eşiği daha aşmış olacağız"

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğüyle de önemli projelerde ortak olduklarını aktaran Prof. Dr. Çomaklı, "ATASAM bünyesinde yapımı süren Doğu Anadolu Gözlemevimizde (DAG) tüm çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yakın zamanda Rusya'dan gelecek olan 4 metre çapındaki mercek ile önemli bir eşiği daha aşmış olacağız. Bir yandan fiziksel hazırlıklar devam ederken diğer yandan da bilimsel ve akademik iş birliklerini sürdürüyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından DAG'a yerleştirilen ve Türkiye'nin en yüksek rakımlı istasyonu olma özelliğini taşıyan Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) hakkında fikir alışverişinde bulunduğumuz Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı'ya nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor birlik ve beraberlik içerisinde yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ARABACI: "DAG'IN SAĞLADIĞI İMKANLARDAN FAYDALANMAYA BAŞLADIK"

Atatürk Üniversitesinin bölgesi ve ülkesi için önemli bir değer olduğuna vurgu yapan Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı ise ATASAM ile MGM'nin karşılıklı iş birliği kapsamında hem ortak hazırlanan ve TÜBİTAK'a sunulan Ar-Ge çalışmalarının hem DAG yerleşkesine kurulan OMGİ'nin hem de ileriye dönük yapılması planlanan projelerin son durumları hakkında Rektör Çomaklı ile görüştüklerini aktararak DAG'ın atmosfer ile ilişkisi, atmosferik olayların gözlemlere etkileri, sunmuş olduğu altyapı hizmeti, sağladığı veri ve analiz bilgileri ile ekipman desteği için Rektör Çomaklı nezdinde tüm ATASAM çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, iki kurumun paydaş olarak yürüttüğü çalışmaların hızlanarak devam etmesi noktasında görüş birliğine varmasıyla sona erdi.

(Özge Bozo/ İHA)

Türkiye'nin en yüksek rakımlı gözlem istasyonu, Doğu Anadolu Gözlemevinde kuruldu
Türkiye'nin en yüksek rakımlı gözlem istasyonu, Doğu Anadolu Gözlemevinde kuruldu
Türkiye'nin en yüksek rakımlı gözlem istasyonu, Doğu Anadolu Gözlemevinde kuruldu
Türkiye'nin en yüksek rakımlı gözlem istasyonu, Doğu Anadolu Gözlemevinde kuruldu
Türkiye'nin en yüksek rakımlı gözlem istasyonu, Doğu Anadolu Gözlemevinde kuruldu

Doğu Anadolu, Meteoroloji, Türkiye, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en yüksek rakımlı gözlem istasyonu, Doğu Anadolu Gözlemevinde kuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en yüksek rakımlı gözlem istasyonu, Doğu Anadolu Gözlemevinde kuruldu - Son Dakika
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