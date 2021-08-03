Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu: Ezidilerin DEAŞ teröründen çektikleri acıları bugün de hatırlıyoruz - Son Dakika

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, terör örgütü DEAŞ'ın 7 yıl önce Ezidilere karşı insanlık dışı bir katliam yaptığını belirterek, "Ezidilerin DEAŞ teröründen çektikleri acıları bugün de hatırlıyoruz." mesajını paylaştı.

Erbil Başkonsolosluğu, terör örgütü DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'a saldırısının 7. yılı dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ezidilerin yaşadığı sıkıntıların bugün terör örgütü PKK nedeniyle sürdüğüne işaret edilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"DEAŞ terör örgütü 7 yıl önce Ezidilere karşı insanlık dışı bir katliam yaptı. Ezidilerin DEAŞ teröründen çektikleri acıları bugün de hatırlıyoruz. O dönemde acımasız DEAŞ teröristleri nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Ezidiler bugün vahşi terör örgütü PKK nedeniyle evlerine dönemiyor. PKK zulmünün bitmesi gerekiyor."