Türkiye'nin "rüzgar veri tabanı" kullanıma açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin "rüzgar veri tabanı" kullanıma açıldı

17.11.2020 12:15
Türkiye'nin

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) Başkanı Hakan Yıldırım, Türkiye'deki enerji sektörünün dijitalleşme alanında son 5 yılda önemli mesafe katettiğini belirterek, "Dijital ortamda hizmete sunduğumuz rüzgar veri tabanı, sektörün büyümesinin ve dayanıklılığının dinamosu olacak.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) Başkanı Hakan Yıldırım, Türkiye'deki enerji sektörünün dijitalleşme alanında son 5 yılda önemli mesafe katettiğini belirterek, "Dijital ortamda hizmete sunduğumuz rüzgar veri tabanı, sektörün büyümesinin ve dayanıklılığının dinamosu olacak." dedi.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), GTech iş birliğiyle rüzgar enerjisi alanında Türkiye'nin kurulu gücünü ve inşa halindeki projeleri tüm detaylarıyla gösteren rüzgar veri tabanını "www.tureb.com.tr" adresinde kullanıma açtı.

Yıldırım, konuya ilişkin online basın toplantısında yaptığı konuşmada, söz konusu veri tabanıyla rüzgarda Türkiye'nin hangi ilinde, hangi yatırımcının, hangi marka türbinlerle ne kadarlık gücü bulunduğu bilgisinin erişime açıldığını anlattı.

Veri tabanında saatlik, aylık, yıllık elektrik üretimi ve oranlarına, rüzgar santrallerinin Türkiye haritası üzerinde dağılımından, projelere, firmalara ve illere göre üretim miktarına kadar çok farklı verilerin eş zamanlı yer alacağını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki enerji sektörü dijitalleşme alanında son 5 yılda önemli mesafe katetti. Rüzgar veri tabanı sayesinde, hangi alanlarda verimlilik artışı ihtiyacı ya da yatırım fırsatları olduğu gibi bilgilere anlık erişilebilecek. Dijital ortamda hizmete sunduğumuz 'rüzgar veri tabanı' sektörün büyümesinin ve dayanıklılığının dinamosu olacak. Yatırımcılara, firmalara, projelere ve yıllara göre üretim miktarları da erişilebilen bilgiler arasında yer alacak. Böylelikle rüzgarda yatırım projeksiyonları da harita üzerinde değerlendirilebilecek."

Yıldırım, ayrıca, rüzgar sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dayanıklılığını ispatladığını vurgulayarak, "Rüzgarı enerjiye çevirmeye hiç ara vermedik. Veri tabanıyla, 2021'in ilk yarısında 10 bin megavatı aşması beklenen Türkiye rüzgar kurulu gücünün tam bir resmini dijital ortama taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğru karar için doğru veri önemli"

TÜREB'in kurumsal üyesi ve rüzgar veri tabanını geliştiren şirket GTech Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Mine Taşkaya da verilerin kontrolü ve optimizasyonunun tüm sektörlerde sürdürülebilirlik ve işlerin büyütülmesi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Gelir artırıcı analizlerle doğru zamanda, doğru fiyatta, doğru ürünü hedef müşteriye sunduklarını vurgulayan Taşkaya, "Verilerin doğru işlenmesi karar sürecinde büyük rol oynuyor." dedi.

Rüzgar veri tabanı bilgi bankasındaki verilerin ana sınıflandırılmasında, kurulu güç, inşa süreci ve lisans durumu dikkate alındı. Tüm kategorilerde yıl, bölge, şehir, yatırımcı, firma, proje adı, türbin markası, türbin modeli ve türbin gücü gibi bilgiler paylaşıldı.

Hakan Yıldırım, Yatırımcı, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 'rüzgar veri tabanı' kullanıma açıldı - Son Dakika Ekonomi


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