Türkiye Şehitlerini Anıyor
1 saat önce
Genelkurmay Başkanlığı tarafından "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında düzenlenen programda, Birinci Dünya Savaşı şehitleri anıldı.
Genelkurmay Başkanlığı
tarafından "Türkiye
Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında düzenlenen programda, Birinci Dünya Savaşı şehitleri anıldı.
Aziz şehitleri yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Harbiye
Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Mustafa, Er Mehmet'in aziz ruhları için tören düzenlendi. Kurtuluş mücadelesi şehitlerinin kahramanlıklarını Metin Yazarı ve Sunucu Albay Erhan Altunok yaptı. Altunok'un anlattıkları salonda bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı. Ecdadın vatan mücadelesi yüreklerde hissedildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:06 Kaynak: İHA
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