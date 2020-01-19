"Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi oyuncuları Sultanbeyli'de gösterime katıldı

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin oyuncuları, Sultanbeyli 'nde izleyiciyle buluştu. Gösterimde Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de filmi gençlerle beraber izledi.

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