Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş'un korona testi pozitif çıktı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un korona virüs testi pozitif çıktı.
Türkoğlu Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz; Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş'un bugün yaptırmış olduğu Covid-19 testi maalesef pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavisine başlanmıştır. Durumu çok şükür iyi. Dua eder, dualarınızı bekleriz" denildi. - KAHRAMANMARAŞ
- Kaynak: İHA
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