Son Dakika Haberleri: Tüsiad Başkanı Bilecik: "Gelecek Yıl Yüzde 1'ler Civarında Bir Büyüme, Yüzde 17'ler Civarında Bir...

Tüsiad Başkanı Bilecik: "Gelecek Yıl Yüzde 1'ler Civarında Bir Büyüme, Yüzde 17'ler Civarında Bir...

1 saat önce

TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Gelecek yıl yüzde 1'ler civarında bir büyüme, yüzde 17'ler civarında bir enflasyon öngörüyoruz.

Tüsiad Başkanı Bilecik:
TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Gelecek yıl yüzde 1'ler civarında bir büyüme, yüzde 17'ler civarında bir enflasyon öngörüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:27 Kaynak: AA

Bilecik, Ekonomi
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