Tüsiad Başkanı Bilecik: "Gelecek Yıl Yüzde 1'ler Civarında Bir Büyüme, Yüzde 17'ler Civarında Bir...
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TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Gelecek yıl yüzde 1'ler civarında bir büyüme, yüzde 17'ler civarında bir enflasyon öngörüyoruz.
TÜSİAD Başkanı Bilecik
: "Gelecek yıl yüzde 1'ler civarında bir büyüme, yüzde 17'ler civarında bir enflasyon öngörüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:27 Kaynak: AA
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