Tutaş: "Hijyene ve evde kalmaya özen gösterelim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Tutaş: 'Hijyene ve evde kalmaya özen gösterelim' - Son Dakika Spor

Tutaş: "Hijyene ve evde kalmaya özen gösterelim"

6 saat önce

Hastalığın seyrine göre liglerin başlaması için TFF'nin takvim belirleyeceğini belirten Elazığ Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, korona virüs nedeniyle herkesin hijyene ve ev de kalmaya özen göstermesiyle bu salgından kurtulacaklarını söyledi.

Tutaş:

Hastalığın seyrine göre liglerin başlaması için TFF'nin takvim belirleyeceğini belirten Elazığ Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, korona virüs nedeniyle herkesin hijyene ve ev de kalmaya özen göstermesiyle bu salgından kurtulacaklarını söyledi.


Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig maçları, liglerde mücadele eden takımların antrenman takvimlerini de etkiliyor. TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyespor'da da bu kapsamda diğer takımlar gibi bekleyiş sürüyor.


Son yaşanan gelişmeler üzerine bilgiler veren Teknik Direktör Alaattin Tutaş, "Tüm dünya gibi Koronavirüs laneti ülkemizde de etkisini gösterdi. Can kayıplarımız oldu, virüse yakalanan vatandaşlarımız oldu. Allah hepimizi bu lanetten muhafaza eylesin inşallah. Son olarak Fatih Terim hocamızın sonuçları pozitif çıktı. Cenabı Allah kendisine sağlık nasip eylesin. Hijyene ve evde kalmaya özen gösterirsek inşallah en yakın sürede bu lanetten kurtulacağımız inancındayım"dedi.


Yaşanan vakalardan ötürü Türkiye Futbol Federasyonu'nun takvim belirleyemediğine dikkat çeken Tutaş, "Bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu da diğer Avrupa ligleri gibi adım atamıyor. Hastalığın seyrine göre TFF bir takvim belirleyecektir. Bizde bu takvimin belirlenmesine göre antrenmanlarımıza başlayacağız. Niyetimiz bu Salı başlamaktı antrenmanlara ama olmadı. Takvim netleşirse haftasonu başlayabiliriz. Yine bir açıklama olmazsa durumun akıbetine göre antrenman programları düzenleriz"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:36 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur
Nihat Akbay hayatını kaybetti Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu         
14:10
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
13:06
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?         
12:44
Küçük Besleme'nin Bilge'si değişimiyle dudak uçuklattı! Küçük Besleme'nin Bilge'si değişimiyle dudak uçuklattı!         
12:43
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi         
12:22
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış         
12:00
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı         
09:34
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 20:33:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tutaş: "Hijyene ve evde kalmaya özen gösterelim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]