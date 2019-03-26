Tuvalet Havalandırmasından Giren Hırsızlardan Birini Ev Sahibi Yakaladı
1 saat önce
Tuvalet havalandırmasından giren hırsızlardan birini ev sahibi yakaladı Tuvalet havalandırmasından hırsızlığa giren 2 kişiden biri ev sahipleri tarafından yakalandı Evin içerisinde yakalanan bir hırsız eline eşarp bağlanarak etkisiz hala getirildi Kaçmaya çalışan diğer hırsız ise polis...
Tuvalet havalandırmasından giren hırsızlardan birini ev sahibi yakaladı
Tuvalet havalandırmasından hırsızlığa giren 2 kişiden biri ev sahipleri tarafından yakalandı
Evin içerisinde yakalanan bir hırsız eline eşarp bağlanarak etkisiz hala getirildi
Kaçmaya çalışan diğer hırsız ise polis tarafından yakalandı
ADANA - Adana
'da iki kişi tuvalet havalandırmasın hırsızlık için girdiği ev içerisinde, ikamet sahipleri tarafından fark edilince kaçmaya çalıştı. Bir kişi evde yaşayanlar tarafından eli eşarpla bağlanarak etkisiz hale getirilirken diğer kişi polis tarafından yakalandı.
Olay, Yüreğir
İlçesi Bahçelievler Mahallesi
'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin tuvalet havalandırmasından 2 kişi hırsızlık için içeri girdi. İçeri giren iki hırsız ev sahipleri ile karşılaşması üzere kavga
çıktı.
Evde çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi, ikamet sahipleri tarafından eli eşarpla bağlanarak etkisiz hale getirilirken diğer kişide kurusıkı tabanca ile havaya ateş açarak kaçtığı sırada polis tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:34 Kaynak: İHA
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