TÜYAP'ın kitap fuarına virüs darbesi - Son Dakika
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TÜYAP'ın kitap fuarına virüs darbesi

7 saat önce

TÜYAP Bursa'nın 18. Kitap Fuarı corona virüse karşı önlem amacıyla kapılarını bu akşam 18: 00'den itibaren kapatıyor.

TÜYAP'ın kitap fuarına virüs darbesi, System.String[]

TÜYAP Bursa'nın 18. Kitap Fuarı corona virüse karşı önlem amacıyla kapılarını bu akşam 18: 00'den itibaren kapatıyor. Fuarın normal takvimine göre yarın da ziyarete açık olması gerekiyordu. TÜYAP'tan yapılan açıklamada fuarın bu akşam kapatılacağı bildirildi.


Yapılan açıklamada, "Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği olarak düzenlediğimiz Bursa 18. Kitap Fuarı'mızın yeni tip Coronavirüs'e karşı önlem olarak bu akşam (14 Mart 2020) 18: 00 itibariyle sona erdiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Bursa 19. Kitap Fuarı'mızda yeniden buluşmak dileğiyle siz değerli okurlarımıza ve katılımcı yayınevlerine teşekkür ederiz." denildi. - BURSA

Koronavirüs, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:34 Kaynak: İHA
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