Son dakika gündem: Tuzla'da otobüse çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Tuzla'da otobüse çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

14.05.2022 15:28

Son dakika haberler: Tuzla'da emniyet şeridinde park halindeki otobüse arkadan çarpan otomobildeki kadın öldü, eşi ve çocuğu ise yaralandı.

Tuzla'da emniyet şeridinde park halindeki otobüse arkadan çarpan otomobildeki kadın öldü, eşi ve çocuğu ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul istikametinde seyir halinde olan Hasan Kandemir'in kullandığı 34 HH 8266 plakalı otomobil, şoför değişimi için emniyet şeridinde park halindeki 34 CYM 722 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Hasan Kandemir ile oğlu Hüseyin Kandemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün eşi Kader Kandemir ise araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kandemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kandemir'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Tuzla Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazaya karışan otobüsün yolcuları olay yerine gelen başka bir otobüse nakledildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Son dakika gündem: Tuzla'da otobüse çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Tuzla'da otobüse çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Tuzla'da otobüse çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Tuzla'da otobüse çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Tuzla'da otobüse çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
TUZLA'DA OTOBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ ANNE ÖLDÜ BABA VE ÇOCUK YARALANDI TUZLA'DA OTOBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ ANNE ÖLDÜ BABA VE ÇOCUK YARALANDI Son dakika haberi | Tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika haberi | Tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tuzla'da otobüse çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı
17:49 Kocaeli'deki devlet hastanesinde çalışanlar yemekhanede çıkan yemeklerden zehirlendi! İnceleme başlatıldı
17:43 12 bin TL'lik cep telefonunun indirime girdiğini duyan geceden nöbet tutmaya başladı! Kapıların açılmasıyla mağazada izdiham yaşandı
17:33 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Demir yığınına dönen otomobilde anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı
17:27 Kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı! "MasterChef'te yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya-Arda Türkmen değişimi yaşanacak"
17:19 NBA'de Celtic-Milwauke maçı sonrası silahlı saldırı yaşandı: Çıkan olayda 3 kişi yaralandı
17:13 Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
16:59 Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
16:10 Putin'den NATO-Finlandiya gündemiyle ilgili sessizliğini bozdu: NATO'ya katılmaları büyük hata olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 18:08:04. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Tuzla'da otobüse çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement