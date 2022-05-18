TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika
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TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı Açıklaması

18.05.2022 11:06
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı Açıklaması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla oluşan milli mücadele ruhu ve yakılan bağımsızlık meşalesinin kısa sürede yurda yayılarak Türk milletinin direniş destanına dönüştüğünü bildirdi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla oluşan milli mücadele ruhu ve yakılan bağımsızlık meşalesinin kısa sürede yurda yayılarak Türk milletinin direniş destanına dönüştüğünü bildirdi.

Eroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarihini bilen, özüne sahip çıkan ve bunu yeni kuşaklara aktarmayı başaran milletlerin tarihin sonuna kadar var olacağını belirtti.

Bundan 103 yıl önce, Türk milletini esaret altına almaya çalışanlara karşı bağımsızlık yürüyüşünün, Gazi Mustafa Kemal ve 23 dava arkadaşıyla Samsun'da atılan ilk adımla başladığını anımsatan Eroğlu, "Çırpınan Karadeniz'in serin sularında yüzen özgürlük vapuru, milletimizin kalp atışlarını Samsun'da karaya çıkarmıştır. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla oluşan milli mücadele ruhu, yakılan bağımsızlık meşalesi kısa sürede yurda yayılarak milletin direniş destanına dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, "milli onurun dirilişi günü" olarak nitelendirdiği 19 Mayıs'ta bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını ifade etti.

Gençliğin, bir milletin geleceğinin ve yarına umutla bakabilmesinin dinamik gücü olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençliğe özel önem vermiştir. Onun 'Gençler! Cesaretimizi destekleyen ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve anlayışla insanlık yüksek karakterinin, vatan sevgisinin, düşünce hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız. Ey yükselen nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.' sözleri her şeyi anlatıyor. Atatürk'ün bu tarihi, Türk gençliğine armağan etmesi de büyük anlam taşımaktadır. 19 Mayıs 1919'un 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika


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