U 12 takımından 3 puan sevinci - Son Dakika
Son Dakika Spor U 12 takımından 3 puan sevinci - Son Dakika Spor

U 12 takımından 3 puan sevinci

7 saat önce

Antalya Amatör Spor Kulüpleri U 12 liginde mücadele eden Aksu Belediyesporlu minikler bu hafta oynanan Döşemealtı karşılaşmasını 1-0 kazanarak 3 puan almayı başardı.

U 12 takımından 3 puan sevinci, System.String[]

Antalya Amatör Spor Kulüpleri U 12 liginde mücadele eden Aksu Belediyesporlu minikler bu hafta oynanan Döşemealtı karşılaşmasını 1-0 kazanarak 3 puan almayı başardı. Başarılı sporcular son 5 haftada oynanan müsabakalardan 3 galibiyet,1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak üst sıralardaki yerini korudu.


Hafta içi yaptığı antrenmanlar ile lige hazırlanan Aksu Belediyespor U 12 ekibi, lig müsabakalarında ki üstün performans ve mücadeleci futbolu ile göz doldurmaya devam ediyor. Hafta sonu Döşemealtı ile karşılaşan Aksu temsilcisi haftayı 3 puanla kapattı.


Müsabakadan sonra U 12 takımını tebrik eden Kulüp Başkanı Mehmet Selvi, "Minik sporcularımızın hırsı, azmi, mücadelesi, kazanma isteği bizlerin olduğu kadar, müsabakayı izlemeye gelen seyircilerin de takdirini kazanıyor. Aksu'muzun gençleri ile Aksu Belediye Başkanımız Halil Şahin' in himayesinde oluşturduğumuz Aksu Belediyespor Kulübümüzün, her geçen gün daha iyi ve daha ileriye dönük başarılar ile bizleri en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Teknik ekibimize, sporcularımıza ve ailelerimize teşekkür ederim" diyerek önümüzdeki haftalarda bir araya gelerek başarılı sporcular için organizasyon planlayacağının sözünü verdi. - ANTALYA

Döşemealtı, Antalya, Aksu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
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