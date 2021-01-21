ÜAK toplantısı SAÜ Rektörü Savaşan başkanlığında yapıldı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan başkanlığında 251. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı (ÜAK) gerçekleştirildi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Savaşan başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, açılış konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Üniversite rektörleri ile her üniversite senatosunun o üniversiteden dört yıl için seçeceği bir profesörden oluşan kurul üyelerinin katıldığı toplantı, 250 sayılı toplantıda alınan kararların onaylanmasıyla devam etti.

Toplantıda YÖK'e, yönetim kuruluna ve doçentlik komisyonuna üye seçimi, yurtdışından alınan doktora, sanatta yeterlik, doçentlik, profesörlük unvanlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında değişiklik önergesinin görüşülmesi, doçentlik başvurularında istenen yabancı dil puan şartının görüşülmesi, doçentlik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair önerilerin görüşülmesi gibi gündem maddeleri ele alındı.