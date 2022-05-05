Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
Yönetmen: Sinan Öztürk
Senaryo: Damla Serim, Eset Akçilad, Berrin Tekdemir
Yapımcı: Kerem Çatay
İdari Yapımcı: Cem Özkan, Yamaç Okur
Müzik: Toygar Işıklı
Kurgu Yönetmeni: Serdar Çakular
2. Yönetmen: Barbaros Bilgin
Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay
Sanat Yönetmeni: Gülay Doğan
OYUNCULAR
Kartal: Uraz Kaygılaroğlu
Efe: Ekin Koç
Bahar: Nesrin Cavadzade
Leyla: Aslıhan Malbora
Kılıç: Necip Memili
Baybars: Kadir Çermik
Çetin: Bora Akkaş
Ruşen: Mustafa Kırantepe
Şesu: Uğur Yıldıran
Şahin: Umutcan Ütebay
Halide: Damla Makar
Batu: Aytaç Uşun
Mesut: Cenk Kangöz
Konyalı: Alişan Uğur
Bülent: Burak Altay
Sahir: Muttalip Müjdeci
Peri: Asena Girişken
Hazal: Tuğçe Yolcu
Aysel: Goncagül Sunar
Adnan: Cüneyt Yalaz
Yeşim: Canan Atalay
Kamil: Volkan Kıran
Ahmet: Özkan Özipek
Oktay: Civan Canova
Saliha: Suna Selen
#ÜçKuruş#sakınkorkma
Son Dakika › TV › Üç Kuruş 25. Bölüm Fragman - Son Dakika