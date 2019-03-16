Son Dakika Haberleri: Uçhisar Doğalgaza Kavuşuyor

Uçhisar Doğalgaza Kavuşuyor

10 dakika önce

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'ın girişimleri sonrasında Uçhisar beklediği doğalgaza kavuşuyor.

Uçhisar Doğalgaza Kavuşuyor, System.String[]
Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'ın girişimleri sonrasında Uçhisar beklediği doğalgaza kavuşuyor.

Uçhisar beldesi arzu ettiği doğalgaza kavuşuyor. Uçhisar Belediyesi olarak doğalgaz hattı başvuruları yaklaşık bir buçuk yıl önce başlatılırken 14 Ocak tarihinde ise Enerya Kapadokya Gaz yetkililerinin istemiş olduğu imar durumu, halihazırda harita, imar durumu sit alanı bilgileri, nüfus bilgileri, coğrafi konumu, elektrik ve su abonesi bilgileri derlenip ilgili firmaya iletildi. Doğalgaz dağıtıcı firma imar durumuna, imar durumu sit alanı bilgilerine, nüfus bilgilerine, coğrafi konuma ve abone sayısına bağlı olarak çalışmalara başlayacağı bildirilmişti.

Bu uygulamalar neticesinde Enerya Kapadokya Gaz İşletme Müdürü Özenç Gezgin, 15 Mart tarihi itibari ile Uçhisar ve Göreme'de doğal gaz hattı fizibilite ve gözlem çalışmalarının başladığını ifade etti. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:23 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Niran Ünsal Siyasete Giriyor Beyaz Et Üreticisi Banvit, 30,5 Milyon Liralık Cezayı Yargıya Taşıyacak Fotoğrafı Yeni Zelanda Saldırısının Simgesi Olan Muhsin el-Harbi Hayatını Kaybetti Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 15:33:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçhisar Doğalgaza Kavuşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]