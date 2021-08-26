UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 Sivasspor: 0 (İlk yarı)

41. dakikada Sivasspor atağında Hakan Arslan'ın sağ çaprazdan şutunda kalecinden seken topla Leke James hamle yaptı, top yandan auta gitti.

39. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Daramy yakın köşeye sert bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu. 2-0

24. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına doğru kullanılan serbest vuruşta Stage arka direkte kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0

9. dakikada Max Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte seken top Hakan Arslan 'ın önüne düştü. Hakan'ın vole vuruşun da top üstten auta gitti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında DG Sivasspor , deplasmanda Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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