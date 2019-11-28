Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi: M. Başakşehir: 0 - Roma: 3 (İlk yarı)
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: M. Başakşehir: 0 - Roma: 3 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

UEFA Avrupa Ligi: M. Başakşehir: 0 - Roma: 3 (İlk yarı)

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Roma'yı ağırlıyor.

UEFA Avrupa Ligi: M. Başakşehir: 0 - Roma: 3 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Roma'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada İrfan Can'ın orta sahadan verdiği pasta topla buluşan Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko'nun yerden vuruşunu kaleci Mert iki hamlede kontrol etti.


28. dakikada ceza sahası içinde Mehmet Topal topa eliyle müdahale edince hakem Hategan penaltı noktasını gösterdi.


30. dakikada penaltı atışını kullanan Veretout topu ağlara gönderdi. 0-1


40. dakikada Pellegrini'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kluivert'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2


44. dakikada savunmanın hatasıyla topla buluşan Dzeko ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3


Stat: Fatih Terim


Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorghe xx


Başakşehir: Mert x, Skrtel x, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx, Azubuike xx, İrfan Can xx, Visca xx, Gulbrandsen x (Aziz Behich dk. 16 xx), Crivelli xx


Yedekler: Volkan, Arda, Demba Ba, Berkay, Robinho, Aleksic


Teknik Direktör: Okan Buruk


Roma: Pau Lpez xx, Santon xx, Mancini xx, Smalling xx, Kolarov xxx, Diawara xx, Veretout xxx, Zaniolo xx, Pellegrini xx, Kluivert xxx, Deko xxx


Yedekler: Fuzato, Perotti, Cengiz Ünder, Kalinic, Fazio, Spinazzola, Mkhitaryan


Teknik Direktör: Paulo Fonseca


Goller: Veretout (dk. 30 pen.), Kluivert (dk. 40), Dzeko (dk. 44) (Roma)


Sarı kartlar: Mehmet Topal (Başakşehir), Kolarov (Roma) - İSTANBUL

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir, Roma'ya 3-0 yenildi!
Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı Medipol Başakşehir gruptan nasıl çıkar? İşte yanıtı Başakşehir, Avrupa'da 3 maç sonra yenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 04:11:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi: M. Başakşehir: 0 - Roma: 3 (İlk yarı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]