Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu

Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü haftanın en iyi oyuncusu seçildi.
UEFA'nın internet sitesinde yapılan haftanın oyuncusu oylamasında Yusuf Yazıcı ile birlikte PAOK'tan Andrija Zivkovic, Bayer Leverkusen'den LeonBailey ve Sparta Prag'dan Lukas Julis yarıştı.Lille ekibinin deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği mücadelede hat-trick yapan Yazıcı, oylamada haftanın oyuncusu oldu.
Öte yandan Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Sparta Prag karşısında da 3 gol bularak en iyi oyuncu seçilmişti.
- Kaynak: DHA
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