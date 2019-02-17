UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Görev
30 dakika önce
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda salı günü oynanacak Lyon-Barcelona maçında düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır
, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda salı günü oynanacak Lyon- Barcelona
maçında düdük çalacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 19 Şubat Salı günü Lyon ile Barcelona arasında oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Fransa
'nın Lyon şehrindeki OL Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun
yapacak. Halis Özkahya
'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hollanda Futbol
Federasyonundan Danny Makkelie Video Yardımcı Hakem (VAR), Jochem Kamphuis ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak. Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 41. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:31 Kaynak: İHA
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Liginde Lyon-Barcelona Maçını Yönetecek
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