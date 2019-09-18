UEFA Şampiyonlar Ligi: Club Brugge: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, sarı-kırmızılar Devler Ligi'ne bir puanla başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Seri'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Falcao'nun vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
19. dakikada sağ kanattan Vormer'in kullandığı serbest vuruşta altıpas içinde Mitrovic'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.
31. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Babel'in sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlağı Mignolet çeldi.
34. dakikada Okereke'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içi sol çaprazda Ricca'nın gelişine sert vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
50. dakikada Okereke'nin pası ile ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Mats Rits'in şutu farklı şekilde auta gitti.
51. dakikada savunmanın arkasına atılan topu kontrol eden Bonaventure'nin ceza sahasına girer girmez vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.
54. dakikada sağ kanatan Vormer'in kullandığı köşe atışında ön direkte Okereke'nin kafa vuruşunu Muslera güçlükle çeldi.
58. dakikada Seri'nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Feghouli'nin gelişine vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.
82. dakikada sağ kanattan Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayının sol çaprazında buluşan Nagatomo'nun sert şutu az farkla yandan auta gitti.
90. dakikada Seri'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Falcao'nun vuruşu yandan dışarı çıktı.
Stat: Jan Breydel
Hakemler: Slavko Vincic xx, Tomaz Klancnik xx, Andraz Kovacic xx
Club Brugge: Mignolet xx, Ricca xx, Simon Deli xx, Mitrovic xx, Mata xx, Vanaken xx, Vormer xx, Rits xx (Balanta dk. 86 ?) Okereke xx (Openda dk. 60 x) Bonaventure xx (Diagne dk. 73 x), Diatta xx
Yedekler: Horvath, Sobol, Mechele, Tau
Teknik Direktör: Philippe Clement
Galatasaray: Muslera xxx, Luyindama xx, Nagatomo xx, Mariano xx (Şener dk. 90 ?), Marcao xx, Babel xx, Lemina xx (Emre Mor dk. 60 x), Seri xx (Donk dk. 90+3 ?), Feghouli xxx, N'zonzi xx, Falcao xx
Yedekler: Okan Koçuk, Ömer Bayram, Donk, Adem Büyük, Andone
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sarı kartlar: Lemina, N'zonzi, Donk (Galatasaray), Openda, Vormer (Club Brugge)
(İHA)