"Uğruna Yazıldı İstiklal Marşı" video klibi beğeni topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Uğruna Yazıldı İstiklal Marşı' video klibi beğeni topladı - Son Dakika

"Uğruna Yazıldı İstiklal Marşı" video klibi beğeni topladı

6 saat önce

Ağrı'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü kapsamında yöre halkının da katılımıyla video klip hazırlandı.

Ağrı'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü kapsamında yöre halkının da katılımıyla video klip hazırlandı.

Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) Müdürü Tahsin Göksü ve müzik öğretmeni Hasan Aydın'ın, ilçedeki memur, işçi, imam, esnaf, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla hazırladıkları "Uğruna Yazıldı İstiklal Marşı" konulu video klip, büyük beğeni topladı.

Klibin sonunda işlerini bırakan bir grup köylü ellerinde bayraklarla Geçitveren köyündeki Bayrak Tepe'de buluşuyor. Burada jandarmanın, çocukların öperek teslim ettikleri ay yıldızlı bayrağı yine öperek teslim alıp göndere çekmesi yer alıyor.

Uğruna Yazıldı İstiklal Marşı video klibi beğeni topladı

Taşlıçay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:01 Kaynak: AA
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