Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü
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Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir otelde meydana gelen yangında 8 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:09 Kaynak: AA
'nın Odessa kentindeki bir otelde meydana gelen yangında 8 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Odessa kentinin "Tokio Star
" otelinde çıkan yangında 8 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
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