Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Herson'un Rusya'nın elinden geri alınmasını yorumladı: Bugün tarihi bir gün

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında, Ukrayna özel kuvvetlerinin Rus güçlerin çekildiği Herson kentine girmesini değerlendirdi.

"HALK, RUS SEMBOLLERİNİ EVLERİNDEN KALDIRIYOR"

Ordunun Herson kentine yaklaştığını dile getiren Zelenski, "Bugün tarihi bir gün. Ülkemizin güneyine, Herson'a geri dönüyoruz. Şu an itibarıyla savunucularımız şehre yaklaşıyor, az kaldı ve biz de girmeye başlıyoruz. Ancak özel kuvvetler zaten şehirde. Herson halkı bekliyordu. Ukrayna'dan asla vazgeçmediler ve şehir henüz düşman varlığından tamamen arındırılmamışken bile Herson halkı, Rus sembollerini ve işgalcilerin Herson'daki varlığının izlerini sokaklardan ve evlerinden kaldırıyor." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde güvenliğin sağlanması için gereken çalışmaları yapacağını belirterek, bölgede kalan Rus askerlerini teslim olmaya çağırdı.

"KIRIM'IMIZIN KURTULUŞ ZAMANINA YAKLAŞTIĞINA İNANIYORUM"

Zelenskiy, ülkesinde faaliyet gösteren United24 adlı bağış toplama platformunun, Ukrayna'da insansız deniz aracı filosu kurulması için kampanya başlattığını, yaklaşık bir saat içinde ilk araç için yeterli paranın toplandığını ifade ederek şöyle devam etti: "Alınan ilk insansız deniz aracına Herson adı verildi. Oldukça mantıklı. İkinci deniz aracına Sivastopol adını vereceğiz. Bütün bunlarla Kırım'ımızın kurtuluş zamanına yaklaştığına inanıyorum."

HERSON'DAN TAHLİYE EDİLEN HALK KUTLAMA YAPTI

Öte yandan Ukrayna'nın Odessa kentinde gece saatlerinde Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu önünde toplanan bir grup, Ukrayna özel kuvvetlerinin Rus güçlerinin çekildiği Herson'a girmesini kutladı. Çoğunluğu Herson'dan savaş nedeni ile tahliye edilen grup, Ukrayna ordusuna destek gösterisini düzenledi. Ellerinde Ukrayna bayraklarını taşıyan ve aralarınca çocukların da bulunduğu siviller, Ukrayna milli marşını söyledi. Göstericiler, AA muhabirine, evlerine dönmek için uzun bir süredir bugünü beklediklerini belirtti.