"2008'de Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmasına karşı çıkmaları hataydı" - Son Dakika
Üye Girişi

"2008'de Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmasına karşı çıkmaları hataydı"

10.04.2022 21:19
"2008'de Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmasına karşı çıkmaları hataydı"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "2008 yılında Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmasına karşı çıkmaları hataydı" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "2008 yılında Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmasına karşı çıkmaları hataydı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ABD basınına açıklamalarda bulundu. Kuleba, Ukrayna'daki son duruma değinerek, "Ukrayna'da bu korkunç yıkımın sebebi olanlarla, savaş suçu işleyenlerle aynı masaya oturup konuşmayı düşünmek bile çok zor. Ancak Bucha'daki gibi akan kanı durduracaksa ve Kramatorsk'taki gibi saldırılar son bulacaksa müzakere imkanı değerlendirilmeli. Ben ne hissedersem hissedeyim insanları ölmekten ve binaları yıkılmaktan kurtaracak bir şans varsa değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik ilk planının "başarısız olduğunu" aktaran Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'daki Rus birliklerin başına General Alexander Dvornikov'un atanmasına ilişkin ise, "Rusya ne yapmayı planlıyorsa yapsın, bizim stratejimiz var ve bu strateji, bu savaşı kazanacağımıza ve topraklarımızı kurtaracağımıza olan güvene dayalıdır" dedi.

"FRANSA VE ALMANYA HATA YAPTI"

2008 yılında Almanya ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik NATO dahilinde aldığı kararın hata olduğunu belirten Kuleba, "Almanya ve Fransa'nın 2008 yılında Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi yönünde kullandıkları oy stratejik bir hataydı. Eğer NATO üyesi olsaydık bu savaş başlamazdı. Bu hatanın bedelini Almanya ve Fransa değil biz ödüyoruz" dedi.

(Bekir Keskin/İHA)

2008'de Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmasına karşı çıkmaları hataydı

YORUMLAR
500
Çin'deki kapanmalar, başarısız Sıfır-Covid politikası ve Ukrayna'daki hesap hatası Çin'deki kapanmalar, başarısız Sıfır-Covid politikası ve Ukrayna'daki hesap hatası İngiltere ve Almanya başbakanları Ukrayna'yı görüştü İngiltere ve Almanya başbakanları Ukrayna'yı görüştü

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '2008'de Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmasına karşı çıkmaları hataydı' - Son Dakika


Son Dakika
21:18 Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü
21:11 Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
20:58 Şampiyonluk yarışındaki Manchester City ile Liverpool'un maçı nefes kesti
20:32 Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? sorusu soruldu! Demirtaş: Günü geldiğinde tartışılır
20:30 Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!
20:23 Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı
20:04 Domenec Torrent'ten derbi öncesi: Yüzde yüz hazır
19:41 Dev maç öncesi İsmail Kartal'dan taraftara sürpriz çağrı!
19:23 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk gol geldi! Tempo çok yüksek
19:22 10 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 32 kişi vefat etti, 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 21:47:34. #1.12#
SON DAKİKA: "2008'de Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmasına karşı çıkmaları hataydı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement