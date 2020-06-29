Ukrayna'nın M-12 Otoyolu iyileştirilmesi ihalesini Onur Taahhüt kazandı - Son Dakika

Ukrayna'nın M-12 Otoyolu iyileştirilmesi ihalesini Onur Taahhüt kazandı

Türk şirketi Onur Taahhüt Taşımacılık İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ, Ukrayna'nın M-12 Otoyolu iyileştirilmesi ihalesini kazandı.

Türk şirketi Onur Taahhüt Taşımacılık İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ, Ukrayna'nın M-12 Otoyolu iyileştirilmesi ihalesini kazandı.

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Onur Taahhüt'ten yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Karayolları İdaresi (Ukravtodor) tarafından yapılan "M-12 Otoyolu Striy-Znamyanka iyileştirilmesi" ihalesini kazanan Onur Taahhüt, geçen ay sözleşmeyi imzaladı.

Toplam 8 teklifin verildiği otoyol ihalesine, Türkiye'den de 3 firma katıldı. Belarus, Çin, Polonya ve Ukrayna'dan da firmaların katıldığı ihalede, Onur Taahhüt 54 milyon 621 bin 111 dolar teklif verdi.

Dünya Bankası kredili otoyol projesinin uzunluğu 42 kilometre olup, 18 ayda tamamlanması hedefleniyor.

TEM Otoyolu, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ukrayna'nın M-12 Otoyolu iyileştirilmesi ihalesini Onur Taahhüt kazandı - Son Dakika Ekonomi

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