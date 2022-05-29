Ukrayna: Rus ordusu 30 bin 150 askerini ve 1338 tankını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu 30 bin 150 askerini ve 1338 tankını kaybetti

29.05.2022 13:12
Ukrayna: Rus ordusu 30 bin 150 askerini ve 1338 tankını kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun bugüne kadar 30 bin 150 askerini ve 1338 tankını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun bugüne kadar 30 bin 150 askerini ve 1338 tankını kaybettiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-29 Mayıs döneminde verdiği kayıplara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte ölen 150 askerle birlikte bugüne kadar 30 bin 150 askerini kaybettiği kaydedilerek, Ruslara ait 207 uçak, 174 helikopter, 1338 tank, 3 bin 270 zırhlı araç, 631 top, 203 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

Rus güçlerine ait 2 bin 240 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 504 insansız hava aracının da imha edildiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 116 seyir füzesinin Ukrayna hava savunma birliklerince vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

Ukrayna'daki saldırılarda 242 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna Başsavcılığınca yapılan açıklamada da Rusya'nın 24 Şubat'ta savaş başlattığı Ukrayna'da, Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırılar sonucu bugüne kadar 242 çocuğun hayatını kaybettiği, 440 çocuğun ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

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Ukrayna: Rus ordusu 30 bin askerini kaybetti Ukrayna: Rus ordusu 30 bin askerini kaybetti Ukrayna: Rus ordusu Severodonetsk yönünde saldırılarına devam ediyor Ukrayna: Rus ordusu Severodonetsk yönünde saldırılarına devam ediyor
Kaynak: AA

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