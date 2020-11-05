Ula Belediye Başkanı Akkaya: "Plan halkın yararına" - Son Dakika

Ula Belediye Başkanı Akkaya: "Plan halkın yararına"

05.11.2020 12:02

Ula Belediye Başkanı Akkaya: "Plan halkın yararına" Ula'nın Akyaka mahallesinde uygulanan imar planı revizyonunun birilerini rahatsız ettiğini belirten Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, planın eko sisteme ve çevreye olumsuz etkisinin bulunmadığını açıkladı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı...

Ula Belediye Başkanı Akkaya: "Plan halkın yararına"

Ula'nın Akyaka mahallesinde uygulanan imar planı revizyonunun birilerini rahatsız ettiğini belirten Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, planın eko sisteme ve çevreye olumsuz etkisinin bulunmadığını açıkladı

MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan ve 14 Ekim 2020 tarihinde askıya çıkarılan Ula'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesinin 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000'lik uygulama imar planına bazı çevrelerin verdiği tepkilere Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya cevap verdi. Başkan Akkaya, düzenlemenin eko sistemin korunmasına, kaçak kullanımın önlenmesine, işgallerin önlenmesine azmak kenarındaki işletmelerin ticari kullanımlara düzenleme getirdiğini açıkladı.

Başkan Akkaya, ÖPA-1 ve ÖPA-2 alanlarında yaşayan vatandaşların haklarının göz ardı edilerek otel yapılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtirken, planın genel ilkesi olarak kıyıda konut yapılamayacağı ve yapılarda en fazla 3 kat olması benimsendiğinden binaların yıkılıp yeniden yapılması halinde plan kararlarının bakanlıkça onaylı proje dahilinde hayata geçirileceğini belirtti.

Akyaka'nın 'Sakin Kent' statüsünün dikkate alınmadığı yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu açıklayan Akkaya, mevcut plan ile askıya çıkarılan plan arasında nüfus ve yapı yoğunluğu açısından bir farkın bulunmadığını söyledi.

"Çevre Bakanlığı tarafından revizyonu üç yıldan bu yana yapılan çalışılan Gökova 1/1000'lik ve 1/5000'lik imar planı revizyonu nihayet sonuçlandı ve 15 Ekim günü askıya çıkarıldı. Tabi bundan rahatsız olan çevreler de var. Çünkü bu imar planı revizyonunda tamamen kıyı bandına yönelik, buraya devletin 20 milyon liralık bir yatırımı var. Bu yatırım ve kıyı bandı halka açılırken tabi ki bazılarının restorantlarının önü, otellerin önü, bazılarının işyerlerinin önü girecek. Yani halkın hizmetine açılacak. Bu nedenle rahatsız olan çevreler etrafını benzeri kişileri toplayıp zaman zaman toplantılar ve gösteri yürüyüşleri yapıyorlar. Ancak işin aslına baktığınızda yapılan yatırım tamamen Akyaka'nın geleceğine ve ileriye dönük bir yatırımdır. Diyorlar ki Akyaka'da yat limanı. Akyaka'da yat limanı yapılmayacak. Akyaka'da yapılan 1972 yılından beri hizmet veren mendireğin düzenlenmesi ve yasal hala getirilmesi. Kaçak olan bu mendireğin yasal hala getirilmesidir. Onun dışında gözle görünür sadece iki noktada bizim özel proje alanlarımız var. Birincisi şu anda mezbelelik halinde bulunan otoparkın olduğu alan, diğeri de Kermetur'un olduğu bölge. Kermetur'da herhangi bir yıkılma ve yeniden yapılma söz konusu olduğu zaman 4 kat olan alanı üç kata düşürüyoruz. Ama bunun karşılında halkın mülk hakkını gasp etmemek amacıyla ticari alan yapıyoruz. Bunun dışında dişe dokunur bir şey söz konusu değildir. Ancak kıyı bandında birilerinin ayağına bastınızda bağırmaya başlıyorlar. Ama bu birileri üç beş kişi ile sınırlıdır. Faydalanacak olan toplum 83 milyon kişidir" dedi.

Ula Belediye Başkanı Akkaya: Plan halkın yararına
Ula Belediye Başkanı Akkaya: Plan halkın yararına
Ula Belediye Başkanı Akkaya: Plan halkın yararına
Ula Belediye Başkanı Akkaya: Plan halkın yararına

Sebahattin Akkaya, Akyaka, imar, Ula, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ula Belediye Başkanı Akkaya: 'Plan halkın yararına' - Son Dakika


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