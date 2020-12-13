Ula'da hırsızlık yaparak kaçan 2 şüpheli Germencik'te yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Ula İlçesinde hırsızlık yaparak kaçan H.B.Ö. ve R.A. Aydın'ın Germencik ilçesinde yakalandı.

Ula ilçesinde H.B.Ö. ve R.A. "tantanacılık" olarak da adlandırılan kargaşa çıkararak hırsızlık yapıp bir araçla kaçtı.

Vatandaşların polise haber vermesi üzerine, şüphelilerin kaçma ihtimalinin olduğu ilçe emniyet müdürlükleri konu hakkında bilgilendirilerek destek istendi.

Şüphelilerin araçla Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'ne kaçtığını tespit eden polis ekipleri, bir süre kovalamacanın ardından şüphelileri yakaladı, çaldıkları malzemeleri araçta ele geçirdi.

Gözaltına alınarak Germencik ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, Ula ilçesinden gelen polis ekiplerine teslim edildi.