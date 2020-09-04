Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Çalışkan'dan Şırnak'a ziyaret - Son Dakika

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Şırnak'ta incelemelerde bulundu.

Çalışkan, Genel Başkan Yardımcısı Tümer Gümüş ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Abdurrahman Batur'u makamında ziyaret ederek, havalimanı personelleriyle bir araya geldi.

Çalışkan ve beraberindekiler daha sonra Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı ve Memur-Sen'e bağlı iş kolu temsilcilerini ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundu.